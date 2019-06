Buffon alla Juventus, l'ag: "Per ora è solo un'idea, se dovesse andare..."

L'addio al Paris Saint-Germain, la voglia di lanciarsi in nuove avventure senza appendere scarpini e guantoni al chiodo: è un'estate movimentata, per Gianluigi Buffon. L'ex portiere della Juventus valuta le possibili sistemazioni. Solleticando anche la fantasia dei tifosi della Lazio, che sui social sognavano l'arrivo del portiere a Formello. Le indiscrezioni delle ultime ore, però, sembrano disegnare uno scenario totalmente diverso. Più che nuove avventure, per Buffon potrebbero esserci in serbo dei ritorni di fiamma: un nuovo matrimonio con la Vecchia Dignora. A proposito, l'agente del giocatore, Silvano Martina, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset: "Ha 42 anni ma sta ancora bene, gli piace giocare a pallone e mettersi a disposizione e alla prova. Se gli capita un’opportunità simile sicuramente la valuterà con piacere. Non c’è alcun accordo, vediamo quello che succede. Ora è solo un’idea, non avremmo mai pensato a un’eventualità di questo tipo. Ho sentito dire che Gigi sarà il giocatore più pagato della rosa dopo CR7. Sono stupidaggini. Se va in porto è un’operazione simpatica, però deve crescere la pancia prima di poter partorire il bambino”.

LAZIO, I TIFOSI SOGNANO BUFFON

BUFFON E IL RITORNO ALLA JUVENTUS

