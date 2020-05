Bundesliga, 20mila tifosi cartonati per Wolfsburg e Monchengladbach - FT

La Bundesliga in campo a porte chiuse. Non ci sono tifosi, ma alcune società hanno deciso di riempire comunque i seggiolini dello stadio. Sugli spalti di Borussia Monchengladbach e Wolfsbug infatti, 20mila cartonati con le facce reali dei propri tifosi, sono stati posizionati nei vari settori. Un modo per avere comunque vicino i propri sostenitori.