Bundesliga, il Bayern Monaco cala il poker: Lewandowski piega il Borussia Dortmund

Big match in Bundesliga: a fronteggiarsi sono Bayern Monaco - Borussia Dortmund. Il 17 marzo, la Lazio scenderà proprio sul campo degli uomini di Flick per il ritorno degli ottavi di Champions League. Il Bayern Monaco soffre l'avvio della gara odierna. Al 2' minuto Haaland apre i giochi, infilando il pallone all'angolino. Passano solo 7 minuti e a raddoppiare ci pensa sempre Haaland, gonfiando la rete su assist di Hazard. Non ci sta il Bayern, che accorcia le distanze con il solito Lewandowski. Poi, sul finale del primo tempo, i padroni di casa riescono ad effettuare l'aggancio su rigore, trasformato con freddezza glaciale ancora da Lewandowski. Nel secondo tempo è il Bayern Monaco a fare la partita, il Borussia Dortmund non riesce più a impensierire l'avversario. Proprio sul termine della gara, cade il muro degli ospiti: Goretzka firma il vantaggio, Lewandowski pone fine ai giochi al 90'. Termina 4 a 2 il match