Burioni: "L'Italia come un paziente in convalescenza. Lazio? Ho fatto un voto..."

Nel corso di 'Che tempo che fa', trasmissione in onda su Rai Due, è intervenuto anche il noto virologo Roberto Burioni, che ha fatto il punto della situazione sulla pandemia di Coronavirus in Italia: "Tutto sta andando molto meglio, abbiamo vissuto un momento di grande pericolo per la nostra comunità. Grazie a dei sacrifici spaventosi, di ogni tipo, ne siamo usciti. Siamo come un paziente guarito da una bruttissima polmonite. Appena guarito non lo mandiamo a sciare, gli chiediamo di stare riguardato nel corso della convalescenza. Tutti i virus che noi affrontiamo li conosciamo da molto tempo, questo è nuovo, non possiamo prevedere cosa farà, dobbiamo essere cauti. Dobbiamo ripartire, cominciare a vivere, ma serve prudenza. Ci sono molte persone che non contagiano nessuno, e poche persone che però ne contagiano moltissime". Poi, chiamato a dire qualcosa sulla Lazio, la sua squadra del cuore: "Ho fatto il voto di non parlare di calcio. Spero che tutto vada per il meglio, poi se dovesse arrivare qualcosa di buono per la mia squadra..."

