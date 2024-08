Cadice-Lazio highlights | Rivedi l'incornata di Noslin in Spagna - VIDEO

CADICE-LAZIO HIGHLIGHTS - Un colpo di testa per decidere l'ultimo appuntamento pre-campionato della Lazio, ora non resta che attendere il 18 agosto per iniziare a fare sul serio. Nel frattempo i tifosi biancocelesti si godono la vittoria contro il Cadice e, soprattutto, lo splendido gol di Tijjani Noslin che con un grande colpo di testa all'altezza del primo palo, sfrutta alla perfezione un calcio d'angolo impeccabile di Tchaouna. Di seguito gli highlights e i gol della finale del Trofeo Carranza.

Pubblicato l'11/08