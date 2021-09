Cagliari, Bisoli: “La squadra non è in condizione, servirà tempo”

Un punto nelle prime tre giornate, questo il deludente bottino del Cagliari in queste gare di Serie A. Pierpaolo Bisoli, ex allenatore dei sardi, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per fare il punto in casa rossoblu anche in vista del prossimo impegno di campionato all'Olimpico contro la Lazio, in programma domenica alle ore 18. Di seguito le sue dichiarazioni: "La squadra secondo me in questo momento non ha la condizione ottimale, ma ci sta in questa fase della stagione e dopo la sosta. Ma questo Cagliari ha tutto per riprendersi e fare un bel campionato, perché i giocatori che ha in rosa sono forti e serve solo un po' di tempo per assemblarli al meglio. Il Cagliari lo collocherei nella parte sinistra della classifica. Magari non in lotta per l'Europa, ma neanche in zona salvezza: una squadra che tiene Nandez e compra Strootman non può lottare per non retrocedere".