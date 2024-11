Cagliari, Bonato: "Siamo stati penalizzati. E su Dia..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Nereo Bonato, direttore sportivo del Cagliari è intervenuto in conferenza stampa dopo il 2-1 rifilato dalla Lazio: “La mia presenza è a seguito del malcontento sulla gestione della gara che per noi è stata penalizzante, già al primo tempo eravamo con 4 ammoniti. Come i viene chiesto a noi di stare calmi servirebbe un po’ di lucidità anche per la classe arbitrale. La squadra ha fatto un’ottima prestazione contro una squadra in gran salute, ha avuto al capacità di riprendersi e rimanere con lucidità senza prendere il terzo gol. C’è rammarico ma possiamo sfruttarlo per affrontare le prossime gare. Sono situazioni che potevamo essere gestite diversamente, siamo penalizzati nel presente e per la prossima gara. Gol? Il campo era umido, non era una palla semplicissima, è stato bravo Dia sulla respinta del portiere".