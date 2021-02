Cagliari, ecco Asamoah: possibile esordio già con la Lazio

Un innesto di esperienza per il Cagliari di Di Francesco. Si tratta di Kwadwo Asamoah, 32 anni, svincolatosi dall'Inter a ottobre il quale può agire sia da terzino sinistro che da mezzala di centrocampo. L'ultima gara ufficiale giocata dal ghanese risale al 6 dicembre 2019 (Inter-Roma 0-0) ma il giocatore negli scorsi mesi ha continuato ad allenarsi ad Appiano Gentile grazie agli ottimi rapporti con i nerazzurri. L'obiettivo ora è entrare in lista già per la gara di domenica contro la Lazio, per andare almeno in panchina e magari esordire a partita in corso.

