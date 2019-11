Cagliari, Faragò: "Champions? Lazio e Atalanta più attrezzate di noi"

NOTIZIE SSLAZIO - Il Cagliari è sicuramente la rivelazione di questo inizio di stagione. Il club sardo è quarto in classifica insieme a Lazio e Atalanta e può sognare in grande. Paolo Faragò, centrocampista rossoblù, è stato ospite de La Domenica Sportiva e ha parlato di questo momento d'oro. Sul sogno Champions, però, il giocatore frena:"Champions? In questo momento dobbiamo goderci la classifica senza pensarci troppo. Lazio e Atalanta sono più attrezzate di noi, ma stiamo vivendo un grande momento e non dobbiamo pensare a nient'altro. A Cagliari stiamo tutti benissimo, siamo circondati da una terra fantastica e da un mare stupendo. Chiunque viene qui si trova bene, questo ci fa allenare meglio e anche rendere di più in campo. La società ha fatto degli sforzi importanti quest'estate sul mercato, ma non ci saremmo sicuramente aspettati di partire così bene. Personalmente, l'infortunio è ormai alle spalle e spero di essere quasi al 100% dopo la sosta".

