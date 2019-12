Cagliari, la ripresa degli allenamenti: lavoro differenziato per tre rossoblù

Dopo il match europeo contro il Rennes, la Lazio tornerà a focalizzarsi sul campionato, dove lunedì sera affronterà il Cagliari alla Sardegna Arena. Mentre l’armata di Inzaghi è subito tornata a lavorare a Formello per preparare l’ultima gara del proprio girone d’Europa League, l’allenatore Maran ha dato ai suoi due giorni di riposo. Solamente quest’oggi, i rossoblù hanno si sono ritrovati in quel di Asseminello. Il tecnico ed il suo staff hanno sottoposto il gruppo ad una fase iniziale basata sulla mobilità, per poi focalizzarsi sulla tecnica con un lavoro dinamico a stazioni. Spazio, dunque, al possesso palla situazionale e alla partita a metà campo, con cui è terminata la seduta. Hanno svolto un programma personalizzato, riporta calciocasteddu.it, Lucas Castro, Luca Ceppitelli e Valter Birsa. Solo l’argentino avrebbe qualche speranza di scendere in campo nella gara contro i biancocelesti, mentre gli altri due dovrebbero rimanere ai box.

