Cagliari - Lazio, aggredito un gruppo di tifosi biancocelesti

Tensione nel pomeriggio prima della sfida di campionato tra Cagliari e Lazio. Come riportato da L’Unione Sarda, alle ore 16 sei tifosi biancocelesti sono stati aggrediti a bottigliate e cinghiate mentre, scesi da un taxi, raggiungevano il proprio albergo nel quartiere cagliaritano di Bonaria. Le vittime hanno riportato ferite alla testa e altre contusioni al corpo. Hanno però rifiutato il trasporto in ospedale, dopo il primo intervento del personale del 118. Le forze dell’ordine, in collaborazione con la Digos, sono ora al lavoro per identificare il gruppo di circa quindici violenti autore del blitz di un minuto.