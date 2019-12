Cagliari - Lazio, è partita la vendita dei biglietti: ecco info e modalità

Prima il Rennes, poi il Cagliari per chiudere al meglio il 2019 della Serie A. Dopo la trasferta sarda, infatti, la Lazio saluterà il campionato fino al 2020 complice l'impegno del 22 dicembre in Supercoppa. Ecco perché sarà fondamentale allungare nei confronti di una diretta concorrente alla Champions League, classifica alla mano. Una trasferta insidiosa nella quale i biancocelesti avranno bisogno dei propri tifosi. La società ha diramato le modalità e le info di vendita dei tagliandi per la sfida del 16 dicembre (monday night, ndr):

"La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 10:00 di martedì 10 dicembre, sono stati messi in vendita i tagliandi per la gara di campionato Cagliari - Lazio".

Questi i dettagli della vendita:

- Gara: Cagliari - Lazio

- Lunedi 16 dicembre ore 20:45

- Stadio Sardegna Arena

- Prezzi del settore " Ospiti ": (capienza di 415 posti)

- 35 € più diritti di prevendita

- 35 € più diritti di prevendita anche per il settore Ospiti Disabili

- Inizio vendite martedì 10 dicembre alle ore 10:00

- Fine vendite domenica 15 dicembre alle ore 19:00

- Circuito ricevitorie: Listicket - Gruppo Ticketone

- Vendita on-line

- Non c'è alcun obbligo della Tessera del Tifoso

Si ricorda che i biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita: si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Cagliari se sprovvisti di tagliando. Per questioni di sicurezza, una volta all'interno del Settore Ospiti è vietato uscire per recarsi in altri settori.

