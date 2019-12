Cagliari - Lazio, i numeri del match: Jony da record, Maran smentito

"La Lazio ha tirato in porta due volte, con sei chance del Cagliari davanti a Strakosha. Abbiamo creato molto di più senza chiudere la partita”, parola di Maran. Smentita dalle statistiche. I biancocelesti vincono una partita di fatto equilibrata, che il Cagliari fa sua nel primo tempo per poi arretrare sensibilmente nella ripresa. L'1-2 finale è frutto di 16 tiri della Lazio, di cui 5 in porta, conditi da 14 occasioni da gol create. Questo contro uno score dei rossoblu che è persino inferiore (13 tiri, 3 in porta e 8 occasioni da gol).

I DATI DI SQUADRA - Nei fatti la Lazio è anche più pericolosa dei padroni di casa (il valore di expected goals è pari a 2 per i biancocelesti, 1.51 per i sardi). E, a dimostrazione del grande secondo tempo della squadra di Inzaghi, i dati riguardanti i: tocchi palla (718 a 551), passaggi (472/504 a 259/346 di cui 30 a 12 nell'area avversaria), possesso palla (59% a 41%, il dato stagionale più elevato in trasferta) e supremazia territoriale (58.4% a 41.6%) pendono tutti a favore della Lazio. Che, tra l'altro, straccia il precedente record di cross effettuati (27 di cui 9 completati contro il Sassuolo nel 2018/19) arrivando a compiere 45 traversoni di cui 15 andati a segno. Il Cagliari vince solo in merito ai km percorsi: 111.604 a 110.866.

I DATI INDIVIDUALI - A proposito di cross, ben 15 dei 45 totali appartengono al solo Jony, dei quali 5 sono arrivati sulla testa del compagno (l'ultimo, decisivo, è quello insaccato da Caicedo per l'1-2). Nessuno in stagione aveva mai fatto tanto. In una serata storta Immobile risulta il top player per tiri effettuati (7). Partita monumentale di Acerbi che è il numero uno per passaggi realizzati (74 riusciti su 83), tocchi di palla (89), km percorsi (11.62) e palle recuperate (8). Il maggior dato riguardante i passaggi offensivi è invece di Luis Alberto (21/27), top anche per tackle riusciti (3) e occasioni create (3 come Lazzari, Correa e Jony). Mostruoso anche Milinkovic, che ha vinto ben 13 duelli (di cui 7 aerei), effettuando 3 disimpegni e diventando il biancoceleste con la maggior velocità media della partita (7.8 km/h) e con lo scatto più rapido (35.36 km/h). Infine, un primato a testa per: Lulic (il più preciso nei passaggi con 94.4%), Correa (maggior numero di dribbling realizzati, 2) e Leiva (top con 4 anticipi riusciti).

