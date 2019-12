Cagliari, Maran: "Lazio peggior squadra da affrontare, dobbiamo fare qualcosa di straordinario"

Cagliari - Lazio è alle porte, i biancocelesti affronteranno i sardi domani sera. In conferenza stampa, queste le dichiarazioni di Maran: "Contento dell'effetto che questa partita offre, ce lo siamo guadagnati. È la gara peggiore da affrontare, visto che loro sono la squadra più in forma. Ma dà opportunità anche a noi, quindi cercheremo di fare il meglio. Ambizioni? Non possiamo permetterci di pensare alla gara dopo la Lazio. Dobbiamo e vogliamo continuare a sognare, concentrandoci su noi stessi: spostare le nostre attenzioni vuol dire toglierci qualcosa, ma abbiamo bisogno della massima concentrazione. Domani dobbiamo fare qualcosa di straordinario, insieme ai nostri tifosi, abbiamo bisogno di ogni energia. La squadra è concentrata e vuole far bene domani sera".