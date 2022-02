Cagliari, Mazzarri: "Pensiamo alla Lazio, avversari tosti"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ci pensano Bellanova e Deiola ad espugnare Torino. Il Cagliari ha battuto per 2-1 la squadra di Juric portandosi in questo modo fuori dalla zona retrocessione in attesa della gara del Venezia. I sardi collezionano così il quinto risultato utile di fila in campionato mettendo nel mirino la Lazio. Al termine del match Walter Mazzarri è intervenuto ai microfoni di DAZN rilasciando qualche parola anche in vista della sfida di domenica 5 marzo contro la squadra di Maurizio Sarri. Queste le parole del tecnico del Cagliari: "I ragazzi stanno giocando bene. Domenica col Napoli hanno giocato addirittura meglio e creato più occasioni nitide. Giochiamo in pressione, abbiamo coraggio, è una squadra con la S maiuscola e dobbiamo continuare così perché abbiamo buttato il girone d'andata. Ora dobbiamo rincorrere e gli avversari sono tosti. Mai distrarsi, pensiamo alla Lazio ma domani i ragazzi meritano un giorno di riposo".