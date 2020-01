Cagliari, Nainggolan ancora amaro: "Con la Lazio non meritavamo di perdere"

Ai microfoni di Sky Sport Nainggolan ha commentato la sconfitta del Cagliari contro la Juventus, con riferimento anche a quelle con Lazio e Udinese. L'analisi del belga, ancora particolarmente amareggiato: "I risultati sono sempre stati dalla nostra parte tranne questi ultimi tre. Con la Lazio non meritavamo di perdere, con l’Udinese potevamo andare noi in vantaggio; oggi se non avessimo commesso qualche errore non sarebbe andata così. Il calcio è fatto così, quando sbagli contro queste squadre vieni punito".

