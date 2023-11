Cagliari, Ranieri recupera un titolare per la Lazio: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nahitan Nandez vede finalmente la luce in fondo al tunnel dopo l’infortunio ai flessori della coscia che nell’ultimo mese lo ha costretto ai box. Il centrocampista uruguaiano del Cagliari, riporta CagliariNews24.com, non sente più alcun dolore e in questa settimana potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo per essere a disposizione di Ranieri per la trasferta di sabato 2 dicembre contro la Lazio allo stadio Olimpico.

