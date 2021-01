Cagni: "Atalanta - Lazio sfida spettacolare. Su Inzaghi e Gasperini..."

Ai microfoni di TMW Radio, il tecnico Gigi Cagni ha parlato così sul match di oggi tra Atalanta e Lazio, soffermandosi sul confronto tra Gasperini e Inzaghi: "Sono due squadre molto forti, è una balle partita con allenatori preparati. Se l'Atalanta è al meglio, diventa un problema, non solo per la Lazio. I biancocelesti da dopo la pandemia hanno perso la continuità nei 90 minuti. Inzaghi è più pronto per una big, perché Gasperini ormai è questo e sa cosa può fare con una grande. Un certo tipo di lavoro è impossibile in alcuni ambienti. Nelle grandi squadre devi essere più gestore. Alla Juve avrei preso Inzaghi al posto di Sarri, era più pronto, perché ha vissuto certe dinamiche. Ed è uno che sa leggere bene le partite ".

