Lazio, Musacchio prende il posto in lista di Luiz Felipe: gli scenari

Entra Musacchio, esce Luiz Felipe. In maniera schematica e meccanica, la Lazio dovrebbe inserire il nuovo acquisto in difesa (in attesa di essere annunciato ufficialmente), nelle liste dei 25 giocatori al posto dell'ex Salernitana. Il brasiliano ha appena cominciato il percorso riabilitativo e starà fuori almeno due mesi. I biancocelesti, come riporta Corrieredellosport.it, potranno poi usufruire di un altro cambio, da febbraio a maggio per quanto riguarda la lista per la Serie A.

SCENARI - Musacchio potrebbe essere già pronto per giocare domenica, sempre contro l'Atalanta. Se la Lazio andasse avanti in Coppa Italia poi, non avrebbe problemi a giocare neanche nella coppa, non essendoci limiti di lista. Discorso diverso per quanto concerne l'elenco destinato alla Champions. Lulic prenderà il posto di Djavan Anderson, ma per Musacchio bisognerà valutare bene il tutto. Il ritorno della sfida con il Bayern Monaco è datato 17 marzo, e non si esclude per quella data il ritorno di Luiz Felipe. Se Musacchio venisse inserito al posto del brasiliano a fine mercato però, non ci sarebbe più spazio per Ramos. L'ipotesi alternativa riguarderebbe l'esclusione di un altro over: occhio dunque al nome di Andreas Pereira, non entrato mai a pieno regime negli schemi di Inzaghi.

