Cagni: "Bisognava far cominciare i ritiri 15 giorni fa, la Serie A deve partire"

Anche Gigi Cagni, ex allenatore, si è espresso a favore della ripresa del campionato. Ecco le sue parole a TMW Radio: "Ho sempre detto che bisognava andare in ritiro, almeno 15 giorni fa. I contagi dei giocatori sono avvenuti in casa. La Serie A doveva essere già partita per quanto riguarda la preparazione, in luoghi asettici dove si può essere sicuri. Serviva ripartire per fare la parte atletica, almeno, senza la parte tattica. Poi, una volta ripreso, si sarebbe deciso se ricominciare o meno con i campionati. Se ci si doveva muovere prima? Lo dico da tempo, la Serie A deve partire, o quantomeno provarci".