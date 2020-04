Cagni: "Ripresa Serie A? In 15-20 giorni un giocatore torna in forma"

Tutto il mondo col fiato sospeso: l'emergenza Coronavirus non intende placarsi. Anche la Serie A si interroga su quando potrà riprendere il campionato e se può farlo in tempi relativamente brevi, con le dovute accortezze per giocatori e staff. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luigi Cagni, ex allenatore di Empoli, Sampdoria e Brescia, ha espresso la sua opinione in merito: "Se si potrà riprendere in tempi brevi dopo che arriverà l'ok? In 15 giorni un giocatore torna in forma, massimo 20. Se una persona qualunque sta ferma una sola settimana, perde il 5% della muscolatura. Un professionista, con dei programmi fatti dai preparatori, ci vuole poco per rimetterlo in forma. Dopo Pasqua i giocatori faranno il tampone, andranno in ritiro in un posto adatto, nel centro sportivo magari, poi stanno lì 15 giorni per riatletizzarsi".

