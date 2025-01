Caicedo: "Tavares fa la differenza, Dia mi somiglia. Se la Lazio mi chiamasse..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nel corso dell'intervento a Radio Laziale, Felipe Caicedo ha parlato anche della Lazio attuale e di alcuni protagonisti in particolare. Ecco le sue dichiarazioni: "Mi piace tanto questa squadra. Le aspettative erano basse, non pensavamo fosse una squadra fatta per stare dove sta. Tutti avevamo una sensazione di 'vediamo che succede'. Stanno facendo tutti bene, mi piace ciò che propone Baroni, credo che sia il migliore della Serie A. Ha dato un'identità al gruppo, guardare la Lazio adesso è come guardare una delle squadre più forti d'Europa. Un calciatore che mi ha colpito? Tavares fa la differenza, quando sta bene fisicamente e focalizzato, è proprio un calciatore di un'altra categoria. Ma anche Rovella, lo conoscevo perché è stato sei mesi al Genoa. Anche il Taty sta facendo bene. Una squadra compatta, stanno pedalando, è un gruppo unito, sano, sono tutti ragazzi per bene (...) La strada è ancora lunga, ora hanno una prova difficile, in una gara che può comunque guidare la stagione. Il derby è il derby (...) Dia mi somiglia, fa un po' il lavoro sporco. È un attaccante che può fare veramente tanto bene qui alla Lazio. La Lazio non è la Salernitana, devi avere anche la mentalità giusta, bisogna anche lavorare, impegnarsi".

