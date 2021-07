Calcio a rischio "default": le richieste della Figc in 8 punti

La Figc, dopo esserci coordinata con la Lega di Serie A, ha inviato al Governo un documento ufficiale con 8 richieste per tentare di salvare un sistema che "si trova tecnicamente in default". La sensazione è che la riapertura degli stadi non sia il focus principale, bensì sgravi economici e fiscali. Le società, riporta la rassegna stampa di Radiosei, non vorrebbero pagare le tasse per almeno due anni, chiedono di accedere a misure di sostegno alla liquidità, di rateizzare i debiti con l'Agenzia delle Entrate, di utilizzare i crediti per imposte derivanti da perdite fiscali nell'epoca Covid, si snellire i vincoli della Legge Melandri per ottenere maggiori introiti dai diritti tv all'estero, di ricevere supporto per gli investimenti nell'impiantistica e di introdurre sgravi per contratti con i giovani calciatori sotto forma di apprendistato. Avanzata, poi, anche una richiesta di finanziamenti: 380 milioni per la A, 90 per la B e 60 per la Lega Pro.

FONDO SALVA CALCIO - Torna di moda poi il "fondo salva calcio", con l'idea da parte dei dirigenti di destinare al pallone l'1% sulle giocate. I club avrebbero chiesto anche di sospendere per due anni il divieto di sponsorizzazioni delle aziende di betting. "Siamo al bivio, dobbiamo agire con celerità per impedire che la crisi obblighi i club al blocco delle attività con un decremento della contribuzione fiscale diretta e indiretta", ha spiegato Gravina. Ieri c'è stato il Consiglio di Lega e più di qualcuno, tra i presenti, avrebbe sottolineato che le misure economiche contano più del via libera al botteghino. Sopravvivere oggi è importante, ma senza un'adeguata programmazione tutti gli sforzi sarebbero vani.

