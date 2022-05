Calcio femminile, la Top 11 Under 23: c'è anche una laziale! - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.oit

La stagione della Lazio Women non è stata di certo positiva. Dopo la promozione in Serie A conquistata con Carolina Morace sulla panchina, le calciatrici biancocelesti non sono riuscite a rimanere nel massimo torneo, retrocedendo in Serie A. Nonostante questo, rimane il buon rendimento di cui si sono rese protagoniste le giocatrici di Catini, in particolar modo nel girone di ritorno. Lo conferma la presenza di una calciatrice della Lazio Women nella top 11 Under 23. Si tratta di Noemi Visentin, "fresca" di rinnovo col club per altri due anni.

La formazione ideale delle giocatrici nate a partire dal 1° gennaio 1998

2021-2022 | By @OptaPaolo

