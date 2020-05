Calciomercato, ag. Adryelson: "Lazio interessata, potrebbero esserci novità"

Tra i nomi finiti nel mirino della Lazio per il prossimo calciomercato c'è anche quello di Adryelson. Il difensore brasiliano classe '98 dello Sport Recife ha il contratto in scadenza nel dicembre 2021, ma la prossima sessione potrebbe essere quella buona per fare il grande salto in Europa. L'agente Eduardo Cornacini ne ha parlato alla stampa carioca: "Sappiamo che Adryelson, poiché è giovane e ha già vestito la maglia della nazionale (Under 20, ndr), è sul radar di molti club. La Lazio ha mostrato un certo interesse e, tra poco, se le cose dovessero ripartire in relazione alla pandemia, potrebbe arrivare anche qualcosa di ufficiale". Lo Sport Recife ha una delicata situazione finanziaria, un motivo in più per favorire l'approdo di Adryelson nel vecchio continente.

