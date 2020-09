Calciomercato, ag. Kumbulla: "Con la Roma chiuso in 24 ore. Lazio? Non eravamo in trattativa"

Gianni Vitale, agente del difensore della Roma Marash Kumbulla, trattato in estate con forza anche dalla Lazio, ha così spiegato come si è svolta l'operazione, svelandone i retroscena: "Con la Roma abbiamo chiuso in 24 ore, come fai a dire di no a un club così. Lazio? Marash non era in trattativa con altre squadre in quel momento, molti hanno fatto dei sondaggi ma il Verona ne aveva fatto una valutazione alta", riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei.

