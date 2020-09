Calciomercato, Anellucci: "Da tifoso vorrei Cavani alla Lazio, ma..."

CALCIOMERCATO LAZIO - Edinson Cavani continua a essere senza squadra. L'attaccante, dopo essersi svincolato dal Psg, è alla ricerca di un progetto interessante. Nelle ultime settimane il suo nome è stato accostato prepotentemente a Benfica e Gremio. Le richieste di ingaggio monstre, dieci milioni a stagione, hanno fatto però fallire le possibili trattative. L'uruguayano così è ancora libero ed è un pezzo pregiato. La Juventus lo ha sondato più volte, ma il calciatore sembra aver declinato per l'amore verso il Napoli e la forte rivalità tra partenopei e bianconeri. Per la verità il suo nome è stato accostato anche alla Lazio, senza che ci sia mai stata una reale tratrativa. Claudio Anellucci, ex procuratore della punta e tifoso biancoceleste, ha parlato a Radio Punto Nuovo del futuro di Cavani che non vede in bianconero, ma spera che sia in un top club: "Con Eddy in campo la Champions sarebbe andata diversamente, ma da due anni lui ha scelto di affidarsi a un'altra persona che prende insieme a lui tutte le decisioni. Lazio? Se dicessi sì, sarei folle perché non ho carte per poter parlare. Essendo uin tifoso della mia squadra, sarebbe un sogno. Io sicuramente l'avrei consigliato".

