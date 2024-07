Calciomercato | Anelucci: "Lazio - Simeone? Conosco la famiglia, e non so..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Claudio Anelucci, agente FIFA, è intervenuto a 1 Football Club, parlando di alcuni temi legati al Napoli. Focalizzandosi sull'eventuale cessione di Simeone, il manager ha ipotizzato l'approdo alla Lazio. Si legge: "Conosco la famiglia, il papà e il fratello, che ho portato al Frosinone. Sono dei ragazzi eccezionali. Come giocatore mi piace tantissimo. Non so se potrà essere una pedina della Lazio, ma me lo auguro. Può fare la differenza”.

TORNA ALLA HOMEPAGE