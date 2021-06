Calciomercato, Borrè piace in Europa: Besiktas e Krasnodar fanno sul serio

Non solo la Lazio su Santos Borrè. L'attaccante, attualmente impegnato con la Colombia in Copa America, si è svincolato dal River Plate e sembra essere finito sul taccuino di alcuni club. La pista biancoceleste si è raffreddata e, secondo Nicolò Schira, Besiktas e Krasnodar sarebbero in trattativa per la punta colombiana classe 1995. Il futuro del sudamericano potrebbe quindi essere in SuperLig o in Prem'er Liga.