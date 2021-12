Calciomercato, Caicedo in uscita dal Genoa: due di picche della Fiorentina?

Nel Genoa di Shevchenko, in piena lotta salvezza, nel mercato di gennaio avverrà un vera e propria rivoluzione. Cambiamento all'interno del quale non sembra esserci spazio per Felipe Caicedo. L'ex attaccante della Lazio, anche per uno stato di forma non all'altezza, non è riuscito a dare il suo contributo alla formazione rossoblù. Secondo quanto riporta TMW, l'ecuadoriano starebbe cercando una nuova destinazione per rilanciare la sua stagione, fin qui deludente (un gol e un assist). La Fiorentina è stata accostata più volte al nome di Caicedo. Tuttavia, non sembrerebbe particolarmente interessata. Italiano, infatti, vorrebbe un profilo diverso, che sia decisivo in fase offensiva ma non abbia troppe riprese sul posto da titolare. L'entourage di "Felipão" continua a lavorare.

TORNA ALLA HOMEPAGE

Napoli, un calciatore positivo al Covid: "Ora in Spagna, è vaccinato"

Serie A, tutti gli stakanovisti: i giocatori più utilizzati dai propri allenatori

Pubblicato ieri alle 18:45