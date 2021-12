Napoli, un calciatore positivo al Covid: "Ora in Spagna, è vaccinato"

Dalla Spagna arriva una notizia che non avrà fatto indubbiamente piacere a Luciano Spalletti. Fabian Ruiz è risultato positivo al Covid-19 dopo aver effettuato un tampone molecolare. Sul profilo Twitter del Napoli è arrivato l'annuncio: "Fabian Ruiz è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Spagna. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio". La speranza è che si negativizzi il prima possibile per poter essere regolarmente a disposizione dell'allenatore per il match in programma il 6 gennaio.

