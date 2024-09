Calciomercato, cifre da record nella sessione estiva: il dato

TUTTOmercatoWEB.com

Il mercato in gran parte dell’Europa e in Italia si è concluso e è già possibile fare un bilancio complessivo sugli investimenti fatti. La Fifa, nella giornata di oggi, ha pubblicato a tal proposito l’analisi dell’attività di trasferimento dei giocatori internazionali sia nel calcio maschile sia in quello femminile e il risultato ha rivelato cifre da record.

Nel settore professionistico maschile sono stati spesi oltre 6,4 miliardi di dollari, il secondo importo più alto di sempre. Più di 10.900 i trasferimenti internazionali registrati in entrata. Nell’ambito professionistico femminile, la cifra è pari a 6,8 milioni di dollari. Più del doppio dell’importo speso nella precedente sessione. Oltre 1.100 i trasferimenti internazionali, un nuovo record e un aumento di oltre il 30% rispetto alla finestra di metà anno del 2023.

