Calciomercato, dall'Inghilterra: "La Fiorentina ci prova per Giroud"

La Fiorentina è alla ricerca di un attaccante per rinforzare il reparto avanzato la prossima stagione. Stando a quanto scrive in Inghilterra il The National, i viola starebbero pensando a Olivier Giroud come profilo ideale per farlo. L'attaccante francese ha rinnovato per un anno con il Chelsea, ma la prossima stagione potrebbe vedersi chiuso dall'arrivo di Werner, rischiando di giocare poco in vista dell'Europeo del 2021. Per questo presto dovrà decidere il suo futuro. A gennaio era stato vicinissimo alla Lazio e anche l'Inter aveva pensato fortemente a lui. Ora un'altra squadra italiana sarebbe pronta per accoglierlo.