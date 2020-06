Calciomercato, dall'Inghilterra: "Pedro ha l'accordo con la Roma"

La Roma ha l'accordo per il trasferimento nella Capitale di Pedro, attaccante spagnolo del Chelsea. Lo dice il quotidiano inglese Guardian secondo cui il calciatore sta valutando se prolungare fino al termine della stagione il suo accordo con il club londinese in scadenza il 30 giugno ma sarebbe dubbioso per non incorrere in infortuni. Il contratto con la Roma sarebbe di due anni con opzione per il terzo.

