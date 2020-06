Calciomercato, dall'Inghilterra: "La Lazio segue il sudcoreano Kim Min-jae"

A sei giorni dalla prima partita della Lazio dopo lo stop, il calciomercato dei biancocelesti sembra essere entrato già nel vivo. Alla serie di nomi che sono stati accostati al club negli ultimi giorni, si è aggiunto un nuovo profilo. Si tratta di Kim Min-jae, difensore sudcoreano in forza al Beijing Guoan. Secondo il The Guardian, anche il ds Tare sarebbe sulle tracce di quello che è considerato l'astro nascente del calcio orientale. Classe '96, vuole tentare il grande salto in Europa. La sua valutazione è di circa quindici milioni di euro. Forte su di lui l'interesse dell'Everton, oltre a quello di Lipsia, PSV Eindhoven e, appunto, della Lazio.

LE CARATTERISTICHE - Soprannominato 'Il Mostro', Kim Min-jae nasce e cresce in una famiglia di sportivi: i genitori sono due atleti, il fratello è il portiere della Myonhji University. Nel 2019 il Beijing Guoan lo preleva al Jeonbuk Hyundai Motor per sei milioni di euro. Ha vinto i Giochi asiatici con la Corea del Sud Under 23 contro il Giappone, conquistando anche l'esenzione di 21 mesi dal servizio militare. Con la nazionale maggiore ha collezionato già trenta presenze.

