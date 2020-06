Calciomercato Lazio, si lavora per la difesa: spunta Knoche del Wolfsburg

La Lazio sta lavorando per la squadra che nella prossima stagione tornerà a giocare in Champions League. Il piano prevede 4 innesti di qualità, che possano allargare la lista dei titolari: un difensore, un centrocampista, un esterno sinistro e un attaccante. Per quanto riguarda la retroguardia l'obiettivo principale rimane Marash Kumbulla del Verona, sul quale c'è da battere la concorrenza di Inter e Juventus. Per lui Lotito è disposto a fare uno sforzo, a sfondare il muro del giocatore più pagato durante la sua gestione, ma potrebbe non bastare: se le concorrenti decidessero di soddisfare la richiesta di 35 milioni di Setti sarebbe chiusa. La Lazio è disposta ad arrivare a 20 milioni di base più delle contropartite tecniche tra i vari rientri dai prestiti di Berisha, Casasola, Wallace, Durmisi, oppure alcuni giovani ora alla Salernitana come Lombardi o Maistro.

KNOCHE - Eppure i biancocelesti continuano a sondare il mercato della difesa, anche alla ricerca di nomi alternativi in caso di qualche cessione. Tra questi, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, rientra quello di Robin Knoche del Wolfsburg. Il classe '92 è un centralone alto 190 cm, già abituato a giocare con la difesa a 3, in mezzo o sul centro-destra. Ha il contratto in scadenza al 30 giugno (prorogato fino al termine della stagione) e su di lui ci sono offerte da Bundesliga, Ligue 1 e anche Serie A. In carriera ha sempre giocato nel club della Volkswagen, ma in questi ultimi mesi ha maturato l'idea di dover fare un'esperienza diversa.

COATES - Un profilo intermedio tra Kumbulla e Knoche è quello di Sebastian Coates dello Sporting Lisbona. La sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni e anche lui è intenzionato a lasciare il club d'appartenenza per provare una nuova esperienza. Non rappresenta al momento una prima scelta (che è Kumbulla), ma nel giro dei difensori il suo nome c'è sempre.

