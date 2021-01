Calciomercato, dalla Spagna: "La Lazio tra le corteggiatrici di Torreira"

Anche la Lazio su Lucas Torreira. Il futuro del calciatore, legato all'Atletico Madrid da un contratto che scadrà il prossimo giugno, potrebbe definirsi nell'attuale sessione di calciomercato. L'uruguayano continua a non giocare con continuità nella squadra di Simeone, e il numero di pretendenti cresce ogni giorno di più. Anche dall'Italia c'è chi lo segue: secondo quanto riporta il noto portale spagnolo AS, Torino, Fiorentina e Lazio vorrebbero avere Lucas Torreira nelle proprie rose. I tre club avrebbero chiesto informazioni sul calciatore, trovando qualche ostacolo di troppo posto dai 'colchoneros'. Fonti inglesi confermano poi un certo movimento dalla Spagna: il Valencia starebbe pensando a lui, ma anche il Siviglia di Monchi continua a monitorarlo. Torreira è approdato all'Atletico con tanta voglia di giocare e ora, che il minutaggio collezionato non rispetta le aspettative, starebbe spingendo per la cessione. Le corteggiatrici non sono poche. E anche la Lazio, considerando Torreira un perfetto vice-Leiva, lo terrebbe in considerazione.

Covid, Ricciardi: "Tifosi negli stadi in primavera? Possibile, ma ora serve nuovo lockdown"

Lazio - Roma, Giannini: "Immobile e Dzeko valori aggiunti, saranno determinanti"

TORNA ALLA HOMEPAGE