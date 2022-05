Calciomercato, dalla Spagna: "Per Muriqi la Lazio attende il Fenerbahce"

TUTTOmercatoWEB.com

Vedat Muriqi è ancora davanti ad incertezze. Nonostante l'attaccante kosovaro abbia avuto un buon riscontro tra le fila del Maiorca, 4 reti e 1 assist, il giocatore di proprietà della Lazio non verrà riscattato. Questo è ciò che filtra da settimane. A fine stagione dunque, Muriqi farà ritorno nella Capitale ma il suo si tratterà di un semplice passaggio. Come riporta Sporx.com, la stampa spagnola sottolinea che la Lazio attende un'offerta del Fenerbahce e che il Maiorca non verserà i 12 milioni per il riscatto del kosovaro. Non è noto l'interesse del club turco per l'attaccante, chissà dunque se Muriqi riuscirà a soddisfare il sogno della sua ex squadra e se si arriverà ad una quadra con Lotito.