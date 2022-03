Calciomercato, dalla Spagna: "Sergio Rico, nessun ritorno a Parigi. E la Lazio..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Qualche giorno fa si è seduto sulla panchina del Mallorca un nuovo allenatore, Javier Aguirre. Al tecnico il compito di "salvare" la squadra dalla retrocessione: attualmente occupa la terzultima posizione. Pochi cambi sono destinati ad esserci all'interno rosa, incluso il portiere. Tra i pali continuerà ad esserci Sergio Rico. L'ex Siviglia, arrivato per sostituire Manolo Reina, ha alternato buone prestazioni a qualche errore di troppo che ha fatto mormorare i tifosi spagnoli. Di proprietà del PSG, Sergio Rico è arrivato sull'isola a gennaio con la formula del prestito fino alla fine della stagione. Senza posto a Parigi, tornare in Liga era una delle sue priorità così come ritrovare titolarità tra i pali per avere una posizione privilegiata in vista della sessione di calciomercato. Il portiere, riporta estadiodeportivo.com, è alla ricerca di una sistemazione e indubbiamente lo farà nel corso dell'estate. La Lazio continua a monitorare la situazione con interesse, considerando la conclusione del contratto che lega Strakosha al club biancoceleste.

