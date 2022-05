Calciomercato, dalla Turchia esagerano: "La Lazio ha inserito Icardi tra gli obiettivi"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Mentre la stagione di Serie A sta praticamente per finire, il calciomercato sembra esser già entrato nel vivo. Tanti i nomi accostati alle squadre italiane ed europee, altrettanti i profili alla ricerca di una sistemazione, di una formazione che possa garantir loro maggior spazio. In casa Lazio potrebbe esserci una vera rivoluzione in estate: alcuni giocatori stanno per terminare i rispettivi contratti, e altri hanno ricevuto le attenzioni della dirigenza biancoceleste. L'ultima indiscrezione, però, sembra esser davvero esagerata! La notizia in questione arriva dalla Turchia, e in particolare dal profilo Twitter di Ekrem Konur, giornalista seguito da più di 175 mila persone. Quest'ultimo ha scritto: "Napoli e lazio hanno aggiunto la star argentina Mauro Icardi nella loro lista di obiettivi di mercato. Il Paris Saint-Germain ascolterà le offerte per l'attaccante". Di seguito il tweet:

🚨 EXCL 🚨 Napoli and Lazio have added Argentine star 🇦🇷 Mauro Icardi to their short list of transfers.



️ PSG will listen to future offers for the Argentine striker.#SSLazio #SempreForzaNapoli #PSG pic.twitter.com/G1o7QNTgH2 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) May 13, 2022

