Calciomercato, David Luiz: "Avevo diverse offerte, il Flamengo scelta giusta"

David Luiz è un nuovo giocatore del Flamengo. Nonostante il difensore abbia atteso offerte dall'Europa e le voci che lo accostavano a tanti club tra cui la Lazio, alla fine l'offerta concreta è arrivata dal club rossonero e l'ex Chelsea e Arsenal ha optato per il ritorno in patria. In conferenza stampa David Luiz ha avuto parole al miele per la sua nuova squadra: "È con grande piacere, dal profondo del mio cuore, che mi presento come giocatore del Flamengo. Voglio ringraziare tutti coloro che fanno parte di questo sogno. Molte persone mi hanno consigliato e mostrato quanto sarebbe stata grande questa sfida, che affronto con umiltà. Queste sono decisioni difficili da prendere ma sono ben ponderate. Volevo essere qui, perché conosco la grandezza di questo progetto e di questa sfida. Il Flamengo è sempre stato grande e sempre lo sarà. Per me è un'altra grande sfida. Avevo diversi scenari tra cui scegliere ma so di aver preso la decisione giusta. Avrò una vita più serena, ma mi piace fare quello che mi dice il cuore".