Calciomercato, domino degli attaccanti: Suarez all'Atletico Madrid libera Morata per la Juve

Continua a tener banco il "domino" degli attaccanti in questa sessione di calciomercato. Sembrava vicina alla conclusione la doppia trattativa che avrebbe portato Dzeko alla Juve e Milik alla Roma, ma la situazione legata al polacco con il Napoli che si è bloccata nel weekend, non riesce a trovare una soluzione e senza un sostituto, i giallorossi non lascerebbero partire il bosniaco. Ecco che, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Juventus avrebbe allacciato i contatti con l'Atletico Madrid per Alvaro Morata. Prestito oneroso a 10 milioni, e riscatto fissato a 45: gli spagnoli avrebbero aperto a questa soluzione, bloccando nel frattempo Luis Suarez in uscita dal Barcellona, vicino anche lui ai bianconeri nelle scorse settimane. In attesa di capire la conclusione della vicenda legata a Dzeko e Milik, Morata e Suarez infiammano ancora il mercato degli attaccanti.

