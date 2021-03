Calciomercato, due talenti del Chivas vogliono l'Italia. Dal Messico: "Su di loro Lazio e Roma"

José Juan Macìas e Uriel Antuna nel mirino di Lazio e Roma. È questa l'ultima indiscrezione di calciomercato arrivata dal Messico e che ha per protagonista il club biancoceleste. Secondo quanto riporta ChivasPasión, i due talenti del Chivas de Guadalajara starebbero valutando il trasferimento in Italia. Tutto dipenderà però dalla decisione del presidente Amaury Vergara e del direttore sportivo Ricardo Pelàez. Il punto della situazione sul futuro dei due è stato fatto da Sergio Lugo, vicino all'impresa di procuratori che vuole portarli nel nostro Paese. L'ex calciatore, intervenuto a Mediocampo, ha spiegato: "Ci sono squadre italiane interessate, a breve ci sarà un incontro con la dirigenza per iniziare le trattative. Già si è parlato con i calciatori e con l'allenatore Vucetich, ora si parlerà con i rappresentanti, ma vogliamo rispettare e discutere con la dirigenza, che è l'unica che può autorizzare il trasferimento". Sui club interessati Lugo non si è esposto, ma sembra che Macìas e Antuna siano finiti nel mirino di Lazio e Roma. Per il momento non c'è niente di concreto, ma dal Sudamerica iniziano a rimbalzare i primi rumors.

Covid, buone notizie da Israele: i dati del contagio dopo le riaperture - FT

Italia, Sconcerti duro: "Ha pesato più il niente dell'Irlanda che la nostra qualità"

TORNA ALLA HOMEPAGE