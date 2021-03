Italia, Sconcerti duro: "Ha pesato più il niente dell'Irlanda che la nostra qualità"

Vittoria importante quella di ieri per l'Italia di Mancini autrice di un buon primo tempo e di un secondo certamente da rivedere contro l'Irlanda del Nord. Le reti di Berardi e Immobile certamente note liete anche se il giornalista Mario Sconcerti sulle colonne de il Corriere della Sera non esprime altrettanto ottimismo: "Passo indietro per Locatelli, Pellegrini perso tra le linea, Bonucci fuori misura, Insigne isolato e Immobile senza squadra alle spalle. Ma è mancato qualunque tipo di gioco, ha pesato più il niente dell'Irlanda che la nostra qualità. L'anno di solitudine ha cambiato il modo di giocare di tutti, c'è un disagio, quello che Prandelli chiama ombra, lo stesso dei ragazzi in DAD. Il gioco si è trasformato in controlli, contagi, diffidenze, fuga dagli altri... L'opposto di come si costruiscono le squadre".

