Calciomercato, il Psg ha deciso: se parte Neymar, tutto su Zaha

CALCIOMERCATO - Manca poco più di una settimana alla fine del calciomercato nei principali campionati europei, ma sono molte le trattative ancora in piedi. La più importante è sicuramente quella che riguarda un possibile ritorno di Neymar nella Liga. Il brasiliano è stanco del Psg e vorrebbe tornare in Spagna. Per il numero dieci verdeoro è sfida tra Real Madrid e Barcellona che vorrebbero chiudere con un colpaccio il mercato estivo. I francesi dal canto loro pensano anche all'eventuale sostituto. Nel domino dei calciatori era finito anche il nome di Sergej Milinkovic Savic, vecchio pallino di Leonardo. Il dirigente dei transalpini, però, avrebbe altri obiettivi. Secondo il Mirror, infatti, il primo obiettivo in caso di cessione del brasiliano sarebbe Wilfried Zaha del Crystal Palace. Per l'ivoriano sarebbero pronti più di cento milioni per portarlo subito in Ligue1. Non è l'unico nome perché, qualora Neymar finisse al Barcellona, nell'affare potrebbe entrare anche Ousmane Dembelé. I catalani, però, preferirebbero portare il giocatore nella penisola iberica con la formula del prestito con diritto di riscatto. I prossimi giorni saranno decisivi, ma la pista Psg diventa sempre più fredda per Milinkovic.

