Calciomercato | Incredibile Napoli: Osimhen (per ora) resta

Victor Osimhen era destinato a lasciare Napoli fin dall'apertura della sessione di calciomercato. Con il passare dei giorni la cessione del nigeriano è diventata sempre più complicata, fino alla telenovela dell'ultimo giorno. Il Napoli ha trattato con Chelsea e Al Ahli non trovando l'accordo completo, considerando anche le resistenze del giocatore. A mezzanotte del 30 agosto è calato il sipario e Osimhen è rimasto in azzurro, ma ancora esiste una soluzione possibile: in Arabia il calciomercato chiude il 2 settembre, quindi il Napoli può provare a intavolare una nuova trattativa per altri tre giorni.