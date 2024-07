Calciomercato Juve, Miretti stravolge i piani: si tenta l'assalto a Koopmeiners

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - L'infortunio di Miretti è una tegola per Thiago Motta. In questo senso, la Juve ora si ritrova costretta a cambiare il piano precedentemente attuato per arrivare a Teun Koopmeiners. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'intesa tra il centrocampista olandese e la dirigenza bianconera è stata raggiunta sulla base di un contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro (bonus inclusi).

Manca però l'accordo con l'Atalanta che non fa sconti e chiede circa 60 milioni di euro per la cessione del cartellino del classe '98. La Juve invece fin qui si è spinta solo sui 40-45 milioni di euro. Tuttavia, stando alle informazioni del quotidiano torinese, il ko di Miretti potrebbe portare ad un'accelerata importante.

Il motivo? La mezzala italiana era il primo ricambio in quella zona di campo per Thiago Motta, quindi la chiusura del colpo Koopmeiners ora si fa più urgente e lo sprint del direttore tecnico Cristiano Giuntoli potrebbe avvenire a breve. Anche perché finora lo stesso dirigente della Juventus non ha mai bussato ufficialmente alla porta della Dea.