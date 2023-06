Calciomercato Juventus | Le mosse dei bianconeri in entrata e uscita

Fonte: Sky Sport

Con il campionato ormai concluso, ad accendere le serate estive dei tifosi ci pensa il calciomercato. Il momento dei trasferimenti non è ancora ufficialmente aperto, ma iniziano a circolare i primi rumors. L'oggetto del desiderio di molte squadre è Davide Frattesi. Il centrocampista cresciuto nelle giovanili della Lazio potrebbe tornare alla Roma (dove ha giocato in Primavera), ma su di lui c'è anche la Juventus. Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha detto: "La Juventus è uscita allo scoperto per Frattesi. Il centrocampista è da tempo nel mirino dei bianconeri e ieri c'è stato il primo incontro. Su di lui c'è anche la Roma: Thiago Pinto era a Milano, c'è stato un pranzo con Carnevali. I giallorossi hanno bisogno di fare 30 milioni di euro di plusvalenza entro il 30 giugno, per questo si sta pensando di fare operazioni slegate con i neroverdi per poi arrivare a Frattesi: i nomi in uscita sono quelli di Volpato e Missori".

USCITE

Alfredo Pedullà a Sportitalia ha parlato dei movimenti in uscita alla Continassa: "Paredes non verrà riscattato dalla Juve e tornerà quindi al PSG. Su di lui sirene dalla Liga e offerte dall’Arabia. Per la questione Alex Sandro, sta per salutare ufficialmente il club bianconero. Sconosciuta ancora la sua prossima meta".