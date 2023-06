Calciomercato | L’Al-Duhail su Luis Alberto: un ex Lazio spinge per l’arrivo

Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Tra le offerte arrivate sul banco della Lazio, c’è quella dell’Al-Duhail per Luis Alberto. Si tratta di 8 milioni all’anno, e 12+3 per il cartellino. La Lazio ha rifiutato, ne chiede almeno 20, ma dall’altra parte per lo spagnolo può rappresentare un’occasione per vestirsi e coprirsi di oro. L’Al-Duhail è infatti una società calcistica qatariota, con sede a Doha. Il team è allenato dall’ex Lazio Hernan Crespo che ha chiuso il campionato in testa alla classifica a quota 51 punti. In questa stagione della Qatar Stars League, massima serie del campionato qatariota, ha collezionato 16 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte al netto di 50 marcature realizzate e solo 26 subite. Il modulo che sposa Crespo è il 4-2-3-1, per Luis Alberto si tratterebbe ancora una volta di cambiare schema di gioco. Prima il passaggio dal 3-5-2 di Simone Inzaghi, al 4-3-3 di Sarri. Interessante sarà capire l’evoluzione dell’affare.