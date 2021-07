Calciomercato, l’ex Murgia verso la Turchia: le ultime

CALCIOMERCATO - Alessandro Murgia, ex Lazio, potrebbe lasciare l’Italia per un’esperienza in Turchia. Centrocampista, classe ’96 cresciuto nelle giovanili della Lazio. Dalla Primavera all’esordio in Serie A sempre in biancoceleste con il gol decisivo nella finale di Supercoppa Italiana contro la Juve. A gennaio del 2019 fu ceduto in prestito alla Spal dove restò fino a giugno per poi esservi ceduto definitivamente a luglio. Rientrò infatti nell’affare che portò Lazzari alla Lazio. Voci di mercato lo accostano al club turco Fatih Karagümrük. Squadra allenata da Francesco Farioli, ex assistente di De Zerbi, che ha fatto benissimo in Superlig. L’allenatore non è l’unico italiano, ci sono infatti Borini, Viviano e Andrea Bertolacci (cognato di Murgia). Qui ritroverebbe anche l'ex compagno di squadra Lucas Biglia con cui ha giocato in biancoceleste.